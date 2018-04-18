Из-за санкций против "РусАла" алюминий рекордно подорожал

Цена на алюминий поднялась до шестилетнего максимума, так как влияние санкций США против компании “РусАл” российского олигарха Олега Дерипаски продолжает отражаться на мировом рынке более чем через неделю после того, как они были объявлены. Об этом сообщает Bloomberg.

Утром 18 апреля цена алюминия на Лондонской бирже металлов на опасениях по поводу перебоев с поставками достигла $2445 за тонну, что стало максимальным показателем с сентября 2011 года.

При этом опрошенные агентством аналитики прогнозируют, что цена алюминия может достичь $3 тыс. за тонну. В последний раз такой уровень цен был зафиксирован в 2008 году.

Rio Tinto Group, которая зависит от поставок сырья от “РусАл”, предупредила, что может быть вынуждена сократить производство. Компания планирует произвести 3,5-3,7 млн тонн алюминия в 2018 году против 3,6 млн т в прошлом году, однако эти планы могут быть скорректированы.

Алюминиевый рынок лихорадит после введения США санкций против компании “РусАл” Олега Дерипаски, на долю которой приходится 17% мирового производства алюминия за пределами Китая.

Ранее сообщалось, что санкции уже привели к тому, что произведенный “РусАл” алюминий на сумму около $3 млрд застрял у трейдеров, купивших его еще до объявления санкций.

Отметим, 10 апреля о приостановке торгов алюминием “РусАл” объявила Лондонская биржа металлов (LME), на которую приходилось около 10–20% продаж компании. 11 апреля Нью-Йоркская товарная биржа отменила разрешения на поставки металла брендов UC Rusal по фьючерсным контрактам. На фоне опасений возникновения дефицита алюминия цены на него резко пошли вверх. 12 апреля стоимость тонны алюминия на LME впервые с марта 2012 года перевалила за $2300. 16 апреля цена тонны алюминия впервые с сентября 2011 года поднялась выше $2400.