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Трамп заявил, что членство в ВТО и ТТП не выгодно для США

Трамп заявил, что членство в ВТО и ТТП не выгодно для США

45-й президент США Дональд Трамп в своем микроблоге заявил, что членство во Всемирной торговой организации и Транстихоокеанском партнерстве не выгодно для Вашингтона, подчеркнув, что двусторонние договоры работают более эффективно и являются более выгодными формами торгового партнерства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter-аккаунт американского лидера.

“Хотя Япония и Южная Корея хотели бы, чтобы мы вернулись в ТТП, мне не нравится это соглашение для США. Слишком много обязательств и никакой возможности выйти из него, если оно не работает”, – написал хозяин Белого дома.

“Двусторонние соглашения гораздо эффективнее, выгоднее, они лучше для наших работников. Смотрите, как плоха для США Всемирная торговая организация”, – добавил Трамп.

Напомним, согласно сообщению Reuters, президент США Дональд Трамп намерен ослабить ряд ограничений на поставки оружия и военной техники другим странам. Это будет заложено в новой стратегии американской администрации, которую могут представить уже на этой неделе.

По материалам УНН
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