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Минфин привлек в бюджет почти 946 миллионов от продажи гособлигаций

Минфин привлек в бюджет почти 946 миллионов от продажи гособлигаций

Министерство финансов Украины 17 апреля 2018 года с помощью доразмещения облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 945,784 млн гривен.

Об этом сообщается на сайте министерства.

«По результатам проведения плановых размещений облигаций внутреннего государственного займа 17 апреля 2018 года, в государственный бюджет привлечено 945 784 053,90 гривен», – говорится в сообщении.

По данным Минфина, были удовлетворены 23 заявки на покупку ОВГЗ из 29 поданных.

В частности, от продажи облигаций, посредством доразмещения ОВГЗ, в бюджет удалось привлечь: с датой погашения 4 июля 2018 года — 482,331 млн грн (средневзвешенный уровень доходности — 17,36%); со сроком погашения 3 октября 2018 года – 463,453 млн грн (средневзвешенный уровень доходности — 17,13%).

По материалам УКРИНФОРМ
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