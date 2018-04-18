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НБУ продаст с аукциона золотые монеты "25 лет независимости Украины"

НБУ продаст с аукциона золотые монеты "25 лет независимости Украины"

Национальный банк Украины проведет 19 апреля электронный биржевой аукцион по продаже золотых памятных монет “25 лет независимости Украины”, передает УНН со ссылкой на сообщение НБУ.

“Национальный банк Украины объявляет о проведении электронного биржевого аукциона по продаже золотых памятных монет “25 лет независимости Украины”. Электронный аукцион №Е-12 будет проведен 19 апреля 2018 года в 11:00 Универсальной товарной биржей “Контрактовый дом УМВБ”, — говорится в сообщении.

В НБУ добавили, что аукцион состоится в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.

По материалам УНН
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