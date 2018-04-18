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Гройсман показал, что сделал Кабмин за два года в социальной сфере (видео)

Гройсман показал, что сделал Кабмин за два года в социальной сфере (видео)

Правительству премьер-министра Владимира Гройсмана исполнилось два года.

Глава Кабмина к этой дате презентовал видеоотчет о главных успехах исполнительной власти в социальной сфере.

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В опубликованном видео премьер-министр решил перечислить следующие “сдвиги” в социальных стандартах:

  • Увеличение пенсий для 9 млн пенсионеров.
  • Зарплата учителей выросла на 75%.
  • Более чем 500 тысяч военных получат повышенные пенсии.
  • Повышение минимальной зарплаты более чем вдвое – до 3723 грн.

По материалам Finance.UA
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