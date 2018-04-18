Гройсман показал, что сделал Кабмин за два года в социальной сфере (видео)

Правительству премьер-министра Владимира Гройсмана исполнилось два года.
Глава Кабмина к этой дате презентовал видеоотчет о главных успехах исполнительной власти в социальной сфере.
Читайте также: В Кабмине рассказали, какой зарплатой собираются удержать украинцев от выезда за границу
В опубликованном видео премьер-министр решил перечислить следующие “сдвиги” в социальных стандартах:
- Увеличение пенсий для 9 млн пенсионеров.
- Зарплата учителей выросла на 75%.
- Более чем 500 тысяч военных получат повышенные пенсии.
- Повышение минимальной зарплаты более чем вдвое – до 3723 грн.