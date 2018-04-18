В Украине сократились очереди для получения загранпаспортов

В Украине за месяц более, чем на 100 тысяч паспортов сократилась очередь на персонализацию загранпаспортов и теперь составляет 572 тыс. паспортов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы.

«Несмотря на устойчиво повышенный спрос на загранпаспорта, очередь на персонализацию сокращается. Это стало возможным после введения в эксплуатацию на Полиграфкомбинате «Украина» дополнительной линии персонализации документов, которая была приобретена в 2017 году. Если в середине марта общая очередь на персонализацию загранпаспортов на Полиграфкомбинате «Украина» составляла около 700 тысяч, то утром 16 апреля очередь составляла 572 тысячи», – говорится в сообщении.

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По информации ведомства, динамика дальнейшего уменьшения очереди и сокращение реальных сроков выдачи паспортов будет зависеть от текущего спроса на загранпаспорта.

Учитывая задержки в выдаче загранпаспортов из-за технической неспособности производителя персонализировать загранпаспорта в условиях повышенного спроса, ГМС не советует каким-либо образом планировать путешествие за границу (включая покупку билетов, бронирование проживания и т.п.), не имея на руках действующего паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

По информации ГМС, любые предложения от посредников по предоставлению услуг по ускорению оформления загранпаспортов являются незаконными, и информацию о таких «посредниках» Государственная миграционная служба передает Нацполиции для дальнейшего реагирования.