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Украинская армия поднялась в рейтинге лучших в мире

Украинская армия поднялась в рейтинге лучших в мире

Вооруженные силы Украины за год поднялись на одну строчку в рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower и заняли 29 место, всего в рейтинге 136 стран.

ВСУ сейчас находятся между Грецией (28 место) и Чехией (30 место).

Первая тройка армий мира остается неизменной. На первом месте – США, за ней идут Россия и Китай. Армия Израиля опустилась в этом году на 16 место, Польша заняла 22 место, Беларусь – 42, а Венгрия – 57 место. На последнем месте расположился Бутан.

Для создания рейтинга компания провела комплексное исследование, в ходе которого учла более 50 факторов. Страны, у которых есть ядерный арсенал, получали бонусные баллы. Также дополнительные баллы получали страны, которые являются членами НАТО.

По материалам 112
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