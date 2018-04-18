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Вывоз мусора в Киеве выделили в отдельную коммунальную услугу

Вывоз мусора в Киеве выделили в отдельную коммунальную услугу

Киевсовет принял решение, которое предусматривает определение услуги по вывозу бытовых отходов как отдельной коммунальной услуги, право на осуществление которой приобретается на конкурсной основе.

Решение поддержали 75 депутатов, сообщается на сайте Киевсовета.

Как отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, законом о жилищно-коммунальные услуги предусмотрено, что услуга по вывозу мусора будет отдельной коммунальной услугой и должна быть выведена из перечня услуг содержания домов и придомовых территорий.

“Этим решением мы хотим упорядочить процесс предоставления жилищно-коммунальных услуг в соответствии с законодательством. Тарифная политика при этом не меняется. То есть из стоимости услуг ЖКХ выделяется услуга на вывоз мусора”, — сказал заместитель Кличко.

Как известно, нынче сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) входит в перечень коммунальных услуг по содержанию домов, сооружений и придомовой территории.

Однако эти услуги не охватывают сбор и вывоз мусора в полной мере, особенно в частном секторе. Также существует проблема отсутствия контролируемой системы вывоза ремонтных и строительных отходов, низкого уровня оплаты населения за предоставленные услуги, недостаточности раздельного сбора ТБО, а также конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг.

По мнению городских властей, отдельная услуга создаст экономически сбалансированную систему сбора мусора, позволит потребителям заключать прямые договоры с исполнителями услуг по сбору и вывозу ТБО.

Также путем выделение отдельной услуги по вывозу мусора в КГГА надеются урегулировать вопрос оплаты за вывоз мусора.

По материалам Дело
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