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В Швеции построят отель с лыжным спуском на крыше (фото)

В Швеции построят отель с лыжным спуском на крыше (фото)

Архитектурное бюро из Дании Bjarke Ingels Group (BIG) спроектировало отель с лыжным склоном на крыше. Об этом сообщает издание Architectural Digest.

Гостиница будет расположена в шведской долине Валле-де-Жу. Общая площадь пятиэтажного здания составит 7 тыс. кв. м.

Отличительной особенностью отеля станет зигзагообразный лыжный склон на крыше. Посетители гостиницы смогут выйти на спуск прямо из своего номера.

В отеле, помимо 50 гостиничных номеров, обустроят два ресторана, бар, зону спа и конференц-зал. Строительство отеля по проекту BIG планируется закончить в 2020 году

По материалам Корреспондент.net
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