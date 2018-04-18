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В Минагрополитики назвали условие эффективного функционирования рынка земли

В Минагрополитики назвали условие эффективного функционирования рынка земли

Для запуска и эффективного функционирования в Украине рынка земли, необходимо, кроме закона об обороте, принять также закон о финансировании работы этого рынка.

Об этом в ходе форума “Реформы под прицелом” сказал первый заместитель министра аграрной политики Максим Мартынюк.

“Вместе с законопроектом об обороте земли мы должны подать проект закона, который бы обеспечивал финансирование деятельности рынка земли. Надо создать агентство, которое позволит фермерам брать кредиты, чтобы покупать землю. Только в паре эти законы смогут обеспечить правильность функционирование рынка земли”, – подчеркнул он.

По материалам УНН
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