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Минздрав предлагает ввести трехлетнее планирование в закупке лекарств

Минздрав предлагает ввести трехлетнее планирование в закупке лекарств

Министерство здравоохранения инициирует внедрение среднесрочного планирования в закупке лекарств.

Об этом в ходе форума “Реформы под прицелом” сказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

“Мы уже подали предложение о введении трехлетнего планирования в сфере государственных закупок лекарств. Сегодня мы должны закупать лекарства на 2020 год, а не 2018 год”, – сказала Супрун.

Напомним, в конце марта правительство дало старт закупкам лекарств за средства бюджета 2018 года.

Отметим, что за две недели действия кампании по избранию своего врача в Украине было подписано более 350 тысяч деклараций.

По материалам УНН
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