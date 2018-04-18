Польша изменила правила для заробитчан: как не стать жертвой мошенников

Польша изменила правила трудоустройства для трудовых мигрантов, в том числе и для украинцев. Отныне за нелегальных работников работодателя могут оштрафовать на сумму, эквивалентную 4 млн гривен. Несмотря на это, пока что большинство украинцев едут на заработки в обход процедур, пишет “Сегодня”.

Так, только за последние три месяца на заработки в Польшу выехали четверть миллиона украинцев. Почти 70% из них работают нелегально и нередко становятся жертвами недобросовестных посредников по трудоустройству или местных работодателей. Нередко украинцы становятся жертвами современных рабовладельцев.

Большинство украинцев из-за плохого знания языка обращаются к посредникам по трудоустройству. Поэтому прежде всего нужно проверить лицензию фирмы, предоставляющей такие услуги, советуют в Ассоциации компаний по международному трудоустройству.

Кроме того, украинцам напоминают – не нужно торопиться с оплатой.

“Если мы говорим об Украине и украинских посредниках, они имеют право брать деньги, но только после того, как украинец приехал к работодателю и заключил с ним трудовой договор”, – подчеркивает президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Специалисты рынка труда предлагают обращаться к большим легальным компаниям. Они, в основном, не берут денег за посреднические услуги. Или выходить напрямую на работодателя. В любом случае, украинцам советуют внимательно читать контракт.

Напомним, ранее Кабмин защитил украинских заробитчан. Теперь агентствам по трудоустройству в Польше нельзя брать оплату наперед. В договоре с клиентами агентства должны прописывать условия работы и проживания, размер зарплаты, график работы и отдыха. Офисы посредников должны находиться в нежилых помещениях, а в штате нужен юрист с высшим образованием.