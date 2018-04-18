Макрон назвал «Северный поток-2» угрозой энергетической независимости ЕС

Газопровод «Северный поток-2» ставит под вопрос энергетическую суверенность Европейского союза, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в Европарламенте. Об этом сообщает «Радио Свобода».

«Это дело очень чувствительное, с чем согласна и канцлер Германии Ангела Меркель. Оно сеет сомнения в нашей коллективной и энергетической суверенности перед Россией. Мы должны вести такую ​​энергетическую политику, которая, с одной стороны, сокращает вредные выбросы, с другой – обеспечивает энергетическую независимость Евросоюза, в том числе от России», – сказал французский президент 17 апреля.

По его мнению, доля энергии, производимой атомными электростанциями, в которых Франция является одним из мировых лидеров, не должна сокращаться в пользу других источников энергии, в частности, поставок газа из России.

«Если мы ускорим темпы закрытия атомных станций, пренебрегая нашей энергетической суверенностью, и увеличивая нашу зависимость от импорта энергии из других неевропейских государств, в частности России, – это не будет правильным решением», – заявил Макрон,

Он выразил надежду, что Германия вместе с Францией будет отстаивать вместе две упомянутые линии развития энергорынка Евросоюза: уменьшение выбросов и энергетическую независимость.