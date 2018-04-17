В Минфине сообщили, когда рассчитывают получить $2 млрд от МВФ

Украина может получить очередной транш от Международного валютного фонда в размере $2 млрд уже в мае-июне этого года. Для этого необходимо выполнить условия сотрудничества по программе расширенного финансирования, заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

По его словам, для получения денежной помощи необходимо принять закон об Антикоррупционном суде.

“Это должен быть закон, который удастся эффективно и быстро имплементировать. Это является ключевым”, – подчеркнул глава финансового ведомства.

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Следует отметить, что на минувшей неделе Нацбанк Украины также заявил, что сохраняет ожидания о привлечении Украиной в 2018 году $2 млрд от МВФ, однако прогнозирует поступление очередного транша в начале третьего квартала.

Для получения нового транша Украина должна решить вопрос либерализации цен на природный газ для населения, как это год назад пообещало украинское правительство. Помимо этого, Фонд заявлял о проблемных вопросах в фискальном секторе.

К слову, Международный валютный фонд сохранил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2018 году на уровне 3,2%.