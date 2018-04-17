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День финансов, 17 апреля: стимулы для заробитчан, подготовка "ответов" от Кремля, кража 2 млн долл. в эфире

День финансов, 17 апреля: стимулы для заробитчан, подготовка "ответов" от Кремля, кража 2 млн долл. в эфире

Вторник, 17 апреля: день сюрпризов, для одних приятных, для других – нет:

В правительстве предложили начислять субсидию и трудовой стаж заробитчанам. Министр соцполитики предложил стимулировать людей, работающих за рубежом, к добровольному страхованию. Но имеется условие для таких начислений.

Украинским медикам упростят условия работы в Польше. Польша хочет облегчить иностранным медикам трудоустройство с целью решения собственной проблемы нехватки медперсонала.

Водителям готовят новые скоростные ограничения. Вполне возможно, что в спальных районах украинских мегаполисов может измениться режим движения. С какой максимальной скоростью разрешат ездить, читайте тут.

Кремль готовится к отключению России от SWIFT. В правительстве РФ готовятся к тому, что США могут пойти по самому жесткому сценарию введения санкций против России.

Коломойский спрогнозировал сроки рассмотрения иска ПриватБанка. Один из экс-владельцев ПриватБанка прогнозирует рассмотрение Высоким судом Лондона дела по сути по иску ПриватБанка к экс-собственникам финучреждения не ранее 2020 года.

Пенсионный фонд Украины получил один из мощнейших серверов в мире. Посол США в Украине Мари Йованович передала ПФ свидетельство о праве собственности на серверную систему “Oracle” стоимостью в $1 млн.

Хакеры украли 2 миллиона долларов в криптовалюте. У известного видеоблогера Яна Балина во время прямого эфира взломали кошелек и украли криптовалюту на 2 миллиона долларов.

Украинский бизнес про инфляцию: цены будут расти быстрее прогноза НБУ. Украинский бизнес в первом квартале 2018 года ухудшил ожидания относительно роста потребительских цен в Украине в ближайшие 12 месяцев.

Суд снял арест с миллионов сына Януковича. По версии следствия, счета компаний, которые были созданы для легализации средств, находятся в обанкротившемся Всеукраинском банке развития, который принадлежит Александру Януковичу.

По материалам Finance.UA
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