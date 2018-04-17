Межбанк: доллар символически понизился до 26,08 на выросшем притоке экспортной СКВ

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в понедельник относительно доллара на 3,56 коп., на торгах вторника укрепился на 0,64 коп., оказавшись на уровне 26,0829 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 17 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,05/26,08 UAH/USD виртуально, без сделок.

Рано, около 10.05 начались реальные сделки, сопровождаясь локальным снижением курса «американца» до 26,02/26,06, однако спустя 25 минут, сменив тренд, доллар вырос к 26,06/26,10 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 11.00, когда «американец» вышел на самый популярный с 15 апреля курс 26,07/26,10 UAH/USD.

В дальнейшем котировки безналичного доллара не покидали самые ближайшие «окрестности» этой цифры, ограничиваясь периодическим сужением спреда до 26,07/26,09 UAH/USD.

Собственно, эти стабильные, по сути, уровни цен «американца», начиная с 10.30 Киева и до самого финиша вторничной сессии, не отражали наблюдавшееся в течение торгов напряженное противостояние двух разнонаправленных факторов: расширения гривневой ликвидности вследствие предполагаемой компенсации НДС Казначейством и небольшого роста притока СКВ экспортной выручки из-за рубежа.

До 15.00 Киева, если судить по оперативной сводке НБУ о состоявшихся сделках, перевес был на стороне «зеленых быков», затем началось доминирование «медведей».

При этом, повторимся, индикативные котировки на межбанке не покидали отметку 26,07/26,10 UAH/USD на пустеющем межбанке до самого закрытия торгов.

На этой цифре (26,07/26,10 UAH/USD) финишировала сессия валютного межбанка во вторник.

Большинство сделок на межбанке 17 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0829 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,070 / 26,100

евро – 32,269 / 32,296

российский рубль – 0,4235 / 0,4245

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2349 / 1,2351

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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