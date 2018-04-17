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Минфин погасил 27 миллиардов прошлогодних долгов по выплате субсидий

Минфин погасил 27 миллиардов прошлогодних долгов по выплате субсидий

С начала 2018 года Министерство финансов погасило долги по выплате субсидий, которые сформировались в 2017 году. С этой целью из бюджета было перечислено 27 млрд грн.

Об этом заявил заместитель министра финансов Сергей Марченко.

“С начала года мы гасили долги за предыдущий год по выплате субсидий. По долгам 2017 года по субсидиям Минфин заплатил 27 млрд грн”, – сказал Марченко.

Кроме того, в марте Минфин перечислил субвенцию на погашение кредиторской задолженности за январь и февраль. В частности, по словам заместителя министра финансов, полностью погашено обязательство по льготам и субсидиям водоснабжения и водоотведения, электрической энергии и квартирной платы.

По материалам Дело
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