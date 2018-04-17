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Пенсионерам разрешили получать выплаты в любом городе вне зависимости от прописки

Пенсионерам разрешили получать выплаты в любом городе вне зависимости от прописки

Украинцы смогут получать и оформлять пенсии независимо от места прописки или регистрации.

Об этом рассказал вице-премьер-министр Павел Розенко в рамках пресс-конференции по улучшению качества пенсионного обслуживания граждан Пенсионным фондом Украины.

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Розенко сказал, что пенсионная реформа подразумевает улучшение сервиса обслуживания. Этому способствует запуск Единого реестра пенсионеров и налогоплательщиков. В нем уже зарегистрированы 42 млн человек. Среди них есть как пенсионеры, так и работающие граждане, которые ежемесячно делают отчисления.

По словам Павла Розенко, теперь пенсию можно получить в любом городе Украины независимо от регистрации в паспорте или места проживания. Это касается и назначения пенсионных выплат.

Данный реестр позволяет не только назначать пенсии, но и верифицировать пенсионеров. Благодаря этому стал доступен процесс регулярной верификации пенсионеров. А также работа Пенсионного фонда стала законной и прозрачной, исчезли манипуляции с пенсиями и начисление выплат «мертвым душам».

По материалам УНН
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