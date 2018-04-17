Франция вслед за Германией готовится изменить отношение к беженцам в Европе

Франция призывает к созданию отдельного бюджета для стран еврозоны для финансирования городов, которые занимаются приемом и интеграцией беженцев.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая во вторник, 17 апреля, в Европейском парламенте в Страсбурге с программной речью под названием “Будущее Европы”, передает DW.

В частности, он призвал к авторитету демократии в противовес авторитарной демократии.

Тем самым он поддержал предложение Германии по урегулированию проблемы с приемом и перераспределением беженцев в Европе. “Яростные дебаты о так называемом Дублинском соглашении и перераспределении беженцев в ЕС необходимо преодолеть. Поэтому я предлагаю создать европейскую программу, которая будет напрямую финансировать города и коммуны, занимающиеся приемом и интеграцией беженцев”, – заявил он.

Напомним, ранее правительство ФРГ выступило за увеличение ассигнований из бюджета ЕС на программы по приему беженцев в городах и коммунах. Берлин предложил сделать это в рамках реформирования многомиллиардного структурного фонда ЕС.