Хакеры украли 2 миллиона долларов в криптовалюте у видеоблогера в прямом эфире

У известного видеоблогера Яна Балина во время прямого эфира взломали кошелек и украли криптовалюту на 2 миллиона долларов.

Об этом сообщает The Next Web.

Во время трансляции один из зрителей спросил в чате, знает ли блогер, что из его кошелька перевели все токены. Блогер вопрос проигнорировал и продолжил трансляцию.

Через 15 минут он прервался, а когда он возобновил вещание через несколько часов, ему пришло сообщение, что он вышел из аккаунта Google и трансляция прекратилась снова.

Позже Ян Балина заявил, что стрим пришлось прервать из-за того, что его взломали. Зрителей он просил помочь отследить украденные монеты.

Проверка транзакций из кошелька блогера через сервис Etherscan показала, что почти все токены вывели со счетов во время трансляции.

На нем находилось более 20 млн Nucleus Vision (около 824 тысяч долларов), 2 млн Pareto Network (около 144 тысяч долларов) и 1 млн Loom (183 твсячи) и ряд других монет. Часть из них, по словам Балина, хакеры уже перевели на счет криптобирж Binance и KuCoin.

Блогер предполагает, что злоумышленники взломали его электронную почту из колледжа, а оттуда добрались в Evernote, где Балина хранил ключи от кошельков.