По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (34,940 млн и 19,048 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (52 и 40). Максимальный курс продажи доллара 29,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,05-25,07 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 92 активные заявки по доллару на сумму 53,988 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
26,0600 – 1 300
26,0500 – 200 000
26,0400 – 30 000
26,0300 – 14 000
26,0300 – 20 000
26,0300 – 120 000
26,0300 – 33 333
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
25,9500 – 8 500
26,0000 – 5 600
26,0000 – 1 200
26,0000 – 4 100
26,0300 – 3 000
26,0300 – 7 000
26,0300 – 350
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,0151 грн
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,0678 грн
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.