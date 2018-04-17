По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (34,940 млн и 19,048 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (52 и 40). Максимальный курс продажи доллара 29,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,05-25,07 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 92 активные заявки по доллару на сумму 53,988 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

26,0600 – 1 300

26,0500 – 200 000

26,0400 – 30 000

26,0300 – 14 000

26,0300 – 20 000

26,0300 – 120 000

26,0300 – 33 333



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,9500 – 8 500

26,0000 – 5 600

26,0000 – 1 200

26,0000 – 4 100

26,0300 – 3 000

26,0300 – 7 000

26,0300 – 350





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,0151 грн

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,0678 грн

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.

Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.