Данилюк рассказал, во сколько обойдется повышение минималки для украинского бюджета

Министерство финансов готовит почву для формирования бюджета на следующий год и собирает данные от Госказначейства о поступлениях в бюджет в текущем году. По итогам первого квартала повысить минимальную заработную плату до оговоренной Президентом суммы невозможно.

Об этом рассказал министр финансов Александр Данилюк в своем интервью Delo.ua. В соответствии с требованиями, Минфин должен рассмотреть в апреле текущего года возможность повышения минимальной заработной платы до 4200 грн.

По итогам первых трех месяцев 2018 года в госбюджет поступило 193,6 млрд грн. Это составляет 96,9% от запланированной суммы. Планировалось, что по итогам первого квартала в бюджет поступит 199,7 млрд грн. То есть на счетах Госказначейства не хватает 6,1 млрд грн.

Данилюк рассказал, что если бы правительство с апреля повысило минимальную зарплату, то необходимо было бы увеличивать расходы бюджета на этот год, как минимум на 13 млрд грн. Это минимум, который необходим для повышения минимальной заработной платы рядовых украинцев. Также необходимы средства для увеличения окладов сотрудников 1 тарифного разряда. То есть повышение минималки вытащит из бюджета дополнительные 13-30 млрд грн. с учетом недополученных средств это пока невозможно.