Нужно ли рынку ограничение импорта топлива — мнение эксперта (видео)

Ограничение импорта горючего – это попытка монополизировать рынок нефтепродуктов, который сегодня является очень диверсифицированным. И это не дает отдельным украинским олигархам покоя.

Об этом в эфире передачи «Фінансовий тиждень» рассказал Сергей Куюн, директор консалтинговой группы А-95.

«Рынок нефтепродуктов, в отличие от других энергетических рынков, наиболее конкурентный. То есть задействован разный транспорт. Морской, трубопроводный, железнодорожный, автомобильный. Эта конструкция не дает никому значительных преимуществ. Ее хотят сломать, чтобы получать еще больше денег», – утверждает Куюн.

Как говорит эксперт, главная идея – это вовсе не защита отечественного производителя.

«Дело в том, что сегодня отечественный производитель не только не страдает от иностранных конкурентов. Созданы все условия, чтобы он развивался и в дальнейшем. Мы страна-импортер нефтепродуктов. К сожалению, вынуждены покупать нефть дорого, – рассказывает Куюн. – Это и есть те условия, которые нужны для внутреннего производителя. Демпинга со стороны импорта нет, цены высокие».

По словам эксперта, за последние три года доля украинского бензина уже выросла с 30% до 45%. А дизтопливо с 10% до 15%.

«То есть мы видим, что в таких условиях заводы развиваются. А эти попытки сделать квотирование — это желание получить не просто прибыли, а сверхприбыли», – отмечает Куюн.