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Гройсман сообщил, как повлияет на экономику прекращение сотрудничества с СНГ

Гройсман сообщил, как повлияет на экономику прекращение сотрудничества с СНГ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что прекращение сотрудничества с СНГ не повлияет на украинскую экономику.

Об этом он сказал в эфире “Свободы слова” на телеканале ІСTV.

“Я не думаю, что это может повлиять каким-то образом на экономику”, – подчеркнул он.

Гройсман также отметил, что в странах с общей границей “какие-то торговые связи тоже есть”.

По его словам, сейчас МИД готовит соответствующие документы, которые будут обсуждаться в Кабинете министров.

Как сообщалось, 12 апреля Порошенко заявил, что предложит Верховной Раде прекратить действие отдельных положений договора о дружбе с Россией и выйти из всех уставных органов СНГ.

Позже представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что предложение Порошенко выйти из органов “Содружества независимых государств” предусматривает оставить в силе те соглашения о сотрудничестве с СНГ, которые выгодны для Украины.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая возглавляет совет Межпарламентской ассамблеи СНГ, считает, что намерение Украины выйти из содружества противоречит экономическим интересам этой страны.

По материалам Економічна Правда
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