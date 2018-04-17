Единый налог и ЕСВ: что спасет упрощенцев от ошибок

Через несколько дней истекает срок уплаты ЕСВ и единого налога плательщиками 1 и 2 групп. Это 19-е и 20-е апреля, соответственно. По оперативным данным Минрегиона, за первый квартал 2018 года единый налог обеспечил прирост в 29,4 % или 1,6 млрд грн дополнительных поступлений местных бюджетов по сравнению с январем-мартом прошлого года.

Поскольку единый налог наравне с НДФЛ — один из драйверов наполнения местных бюджетов, налоговики пристально следят за его уплатой. И часто наказывают предпринимателей штрафами и пеней даже за ошибки в реквизитах при перечислении денег в бюджет.

Как правило ошибки совершаются по недосмотру и довольно скоро выявляются самими плательщиками. Они пишут письма в налоговую и просят зачесть платеж с правильными реквизитами. Но налоговики часто удовлетворяют такие просьбы только с начислением штрафа и пени. Юристы рассказали UBR.ua какие аргументы могут уменьшить потери бизнесменов.

Сколько надо платить

Для начала напомним, что все физлица-предприниматели (ФЛП) на упрошенной системе налогообложения обязаны платить два налога: ЕСВ (единый социальный взнос) и собственно единый налог.

С 1 января 2018 года законом о госбюджете были повышены прожиточный минимум до 1762 грн (для трудоспособных лиц) и минимальная зарплата — до 3723 грн. А также с принятием пенсионной реформы изменилась минимальная база для начисления ЕСВ единщиками 1 группы.

Все эти изменения повлияли на размер обязательных платежей, которые единщики (упрощенцы) уплачивают в бюджет. Ставка единого налога для 1 и 2 групп устанавливается местными органами власти в пределах: 1 группы — до 10% суммы прожиточного минимума (176,20 гривен в месяц), 2 группы — до 20% от размера минимальной зарплаты (744,60 гривен в месяц).

«Если местные органы власти не установили размер налога, то уплате подлежит указанная в законе максимальная ставка», — объяснила UBR.ua управляющий партнер АК «Прайм» К.А.С. Group, адвокат Татьяна Кузьмич.

Также с 1 января 2018 года была отменена льгота по ЕСВ для 1 группы в размере 50% от ставки.

Как отмечает финансовый аналитик Eterna Law Зоя Кравченко, ЕСВ платится не зависимо от того, велась деятельность или нет. Его необходимо платить и во время отпуска или болезни предпринимателя.

«Начинать платить нужно с того месяца, в котором вы зарегистрированы как ФЛП, а не с месяца, в котором вы перешли на единый налог», — уточнила юрист.

Как уже отмечалось, в 2018 году размер ставки ЕСВ установлен на одинаковом уровне для всех групп единщиков, в том числе и первой группы единого налога: 819,06 грн/месяц. Платить можно ежеквартально, а не помесячно. Сроки уплаты единого социального взноса в 2018 году за 1-й квартал — до 19 апреля включительно. Сумма итого за 2-й квартал 2018 — 2457,18 гривен.

«Можно ЕСВ не платить помесячно. Важно не пропустить срок 19 апреля. Иначе штрафных санкций не избежать. Реквизиты в этом году не поменялись», — отметила Кравченко.

С 1 января 2018 года фермерские хозяйства также платят ЕСВ. А предприниматели, которые получают пенсию, и фермеры-пенсионеры освобождаются от уплаты ЕСВ за себя.

Что касается предельных сроков уплаты единого налога, то плательщики первой и второй групп должны платить ежемесячно, авансом, не позже 20 числа текущего месяца. То есть, за апрель 2018 года надо уплатить до 20-го числа этого месяца.

Но, как показывает практика, часто именно эта простая операция может привести к печальным последствиям.

Как избежать ошибок

Чаще всего налоговики пытаются штрафовать под предлогом неуплаты налога, даже если он был уплачен, но с ошибками в реквизитах или не на тот счет. Если налог не был уплачен или в меньшей сумме, чем следовало бы, то надо как можно скорее доплатить.

Желательно успеть доплатить разницу до предельного срока уплаты, иначе штрафа не избежать (в размере 50% суммы единого налога). Но бывает, что плательщик забывает указать свой индивидуальный налоговый номер (ИНН) и платеж «зависает» на счете в не разнесенных платежах до выяснения информации о нем.

Например, предприниматель ошибся, когда в декабре 2017 года уплатил единый налог, забыв при этом указать ИНН. В результате в карточке предпринимателя отражается «дыра» по единому налогу, что, по мнению налоговиков, является налоговым долгом.

И все последующие платежи единого налога ГФС зачисляет как погашение старого долга. Этот механизм погашения налогового долга одинаков для всех налогов (пп. 87.9 и 131.2 НК), когда каждый следующий платеж направлялся сначала на погашение, а все, что осталось — на погашение текущего обязательства. Поэтому, когда через несколько месяцев выясняется ошибка, налоговики готовы все учесть, но требуют уплаты штрафа за эти несколько месяцев, пока существовал долг.

То же самое может быть, когда предприниматель запамятовал заплатить за какой-то месяц.

Но если в случае с реальной неуплатой все-таки есть факт невыполнения налоговых обязательств, то при ошибочном перечислении денег, например, на другой счет или с ошибочными реквизитами, юристы говорят, что есть все шансы отстоять свое право не платить штрафы. Деньги можно «перекинуть» на правильный счет, а от штрафов отбиться, ссылаясь на аргументы Верховного суда и других судебных инстанций.

Постановлениями №810/875/17 от 30 января 2018 года и №826/3999/16 от 13 февраля 2018 года ВС посчитал неправомерным начисление налоговиками штрафов и пени в случае не указания ИНН и ошибки в ЕГРПОУ. Суд решил, что налог был уплачен вовремя, хотя и с ошибкой, ведь деньги поступили на единый казначейский счет.

Таким образом, физлицо-предпринимателя нельзя обвинять в бездействии по части уплаты налогов. А потому действия по уплате согласованного обязательства в срок, хоть и ошибочные, не могут быть основанием для применения штрафов. И если предприниматель успевает разобраться с проблемным платежом в срок до 90 дней, то и оснований для начисления пени быть не может (п.п. 129.1.3 НКУ).

Те же аргументы можно применять и при ошибочной уплате на другой расчетный счет. Главное, чтобы он был бюджетным. То есть логика такая: деньги в бюджет поступили, значит плательщик не виноват.

Однако налоговики категорически не соглашаются с таким подходом, а потому надо быть готовым сражаться с ними до высшей судебной инстанции. В частности, в ГФС видят разницу между «уплатой налога» и «зачислением налога» (на что обращает внимание ВС).

Налоговики считают, что уплата налога происходит путем подачи платежки в банк, а зачисление платежей на единый счет — это уже бюджетные правоотношения, к которым плательщик не имеет никакого отношения и не участвует в них.

Константин Симоненко