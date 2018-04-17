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Илон Маск вложил $100 млн в собственный стартап The Boring Company

Илон Маск вложил $100 млн в собственный стартап The Boring Company

Компания The Boring Company, запущенная Илоном Маском для строительства туннелей под Лос-Анджелесом, привлекла первые инвестиции в объеме $112,52 млн, из которых сам Маск вложил чуть более $100 млн. Об этом пишет Axios.

Другие финансовые подробности не раскрываются. В опубликованных документах Комиссии по биржам и ценным бумагам (SEC) также не уточняется, кто выступил инвестором по сделке, однако известно, что средства были получены от 31 участника раунда — физлица или организации.

Представители компании в разговоре с Bloomberg уточнили, что основная часть средств (90% или чуть более $100 млн) была получена от Маска, а остальные деньги — от других сотрудников компании. В компании уточнили, что ни один венчурный инвестор или внешние инвесторы не принимали участие в сделке.

При этом имя самого Маска в документах компании не значится. Директором The Boring Company является инженер SpaceX Стив Дэвис, а исполнительным директором выступает Neuralink (другая компания Маска) Джаред Бирчалл.

Ранее The Boring Company не объявляла о привлечении инвестиций, но зарабатывала деньги на непрофильных проектах — продажи кепок и огнеметов.

Ранее сообщалось, что The Boring Company планирует выпустить новый продукт — похожий на конструктор LEGO набор блоков для создания скульптур и зданий.

Для создания набора используется камень, добытый из прорываемых тоннелей. Предприниматель уточнил, что комплект, состоящий из сцепляющихся между собой кирпичей в натуральную величину, “рассчитан на калифорнийские сейсмические нагрузки”.

По материалам Дело
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