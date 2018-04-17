В Тайване подстрелили майнера из-за жесткой политики Китая в отношении криптовалют

Согласно Liberty Times, майнер, о котором известно только, что его зовут Ву, получил 10 миллионов китайских юаней (это почти 1,6 миллиона долларов), от двух «местных бандитов», чтобы инвестировать их в майнинг бизнес.

Поскольку майнинг-ферма находилась не на Тайване, а на материковом Китае, где, как известно, правительство последовательно принимало меры по ужесточению политики в отношении криптовалют, у Ву возникли проблемы с оборотными средствами и возвратом инвестиций.

Мощности майнинг-фермы неизвестны, но известно, что Ву удалось заработать около 370.000 долларов США, которые он, однако, не смог конвертировать в фиатные деньги.

На встрече с “инвесторами” Ву признался, что он не сможет сделать очередную выплату по расписанию, а в качестве причины – назвал жесткую политику со стороны китайских властей в отношении криптовалют.

Бандитов не устроило такое объяснение и они выстрелили Ву в лодыжку, после чего исчезли, но через несколько часов сдались полиции.

В полиции подтвердили, что оба “инвестора” принадлежат к одной из местных банд. Это первое преступление такого рода, которое было зафиксировано в Тайване.