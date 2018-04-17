Сотрудники Samsung получили неожиданный «подарок» от компании - несуществующие акции

Компания Samsung Securities по ошибке выдала сотрудникам несуществующие ценные бумаги компании на сумму $105 млрд. Эта сумма превысила в 30 раз стоимость корейского подразделения.

Сотрудники южнокорейского подразделения компании должны были получить по 1000 корейских вон или $0,93 за акцию. Однако ошибка позволила отдать людям по 1000 акций. Это привело к тому, что компания раздала 2,38 млрд несуществующих в природе акций, а их стоимость составила 111,8 трлн вон или $105 млрд, сообщает Bloomberg.

Обладателями такого «подарка» стали 2000 сотрудников компании. Сразу после получения часть ценных бумаг была продана. Прибыль от продажи составила $187 млн. Ошибку заметили только через полчаса, а все выданные акции были заблокированы.

Информационное агентство Bloomberg назвало эту ситуацию самым крупным эффектом «толстого пальца», когда трейдеры ошибаются и нажимают не ту кнопку.

Ошибка привела к падению стоимости ценных бумаг компании Samsung на 12%. Президент Samsung Securities Ку Сунг-Хун сказал, что сотрудники, допустившие такой промах, будут наказаны, министерство финансов Кореи начало проверять компанию.