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Украинские айтишники из наемных работников переходят в работодатели (инфографика)

Украинские айтишники из наемных работников переходят в работодатели (инфографика)

100 тыс. украинских IТ-сотрудников могут создавать 290 тыс. рабочих мест в других сферах. То есть один айтишник может создать 2,9 дополнительного рабочего места в Украине.

Об этом сообщают аналитики BRDO.

Эксперты из ІТ-среды отмечают еще одну немаловажную тенденцию. Если раньше большинство украинских ІТ-компаний занимались аутсорсингом, предлагая себя в качестве наемной рабочей силы, то в последние 2 года ситуация изменилась. Теперь большинство отечественных ІТ-предприятий занимаются разработкой собственных продуктов, которые в дальнейшем продаются и в Украине, и за рубежом.

Особо хочется отметить успехи украинских специалистов в медицинских проектах (разработка и создание инсулиновой помпы, написание софта для кардио- и нейростимуляторов).

Но, к сожалению, украинская ІТ-продукция хорошо продается лишь за рубежом, в Украине нет ни программ по закупкам, ни финансов на разработку и сопровождение проектов, которые могут не только спасти множество жизней, но и существенно улучшить финансовое положение страны.

По данным ассоциации «ІТ-Украина», отечественный ІТ-рынок стабильно растет. В 2017 году объём валютной выручки показал стабильный рост украинского IT-сектора и составил, по данным PwC, $3,6 млрд. В 2018-м ожидаются не меньшие темпы роста — до $4,5 млрд.

По материалам УБР
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