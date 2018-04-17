Украина рассматривает участие в LNG-терминале на хорватском острове Крк

Украина готова обсудить возможный формат участия в хорватском проекте LNG-терминала на острове Крк и развитии Южного газового коридора.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с вице-премьер-министром, министром экономики, предпринимательства и ремесла Республики Хорватия Мартиной Далич в Загребе, сообщается на Правительственном портале.

«Украина готова поддерживать масштабные проекты Хорватии для укрепления энергетической безопасности Европы. В частности, мы готовы обсудить возможный формат участия Украины в проекте LNG-терминала на острове Крк и развития Южного газового коридора», – сказала Климпуш-Цинцадзе.

Стороны подчеркнули важность украинско-хорватского сотрудничества в энергетическом секторе.

Как подчеркнула Далич, LNG-терминал – это не проект для сугубо хорватского рынка, а вклад Хорватии в европейскую энергетическую безопасность.