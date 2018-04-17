Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 85 0

Украина рассматривает участие в LNG-терминале на хорватском острове Крк

Украина рассматривает участие в LNG-терминале на хорватском острове Крк

Украина готова обсудить возможный формат участия в хорватском проекте LNG-терминала на острове Крк и развитии Южного газового коридора.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с вице-премьер-министром, министром экономики, предпринимательства и ремесла Республики Хорватия Мартиной Далич в Загребе, сообщается на Правительственном портале.

«Украина готова поддерживать масштабные проекты Хорватии для укрепления энергетической безопасности Европы. В частности, мы готовы обсудить возможный формат участия Украины в проекте LNG-терминала на острове Крк и развития Южного газового коридора», – сказала Климпуш-Цинцадзе.

Стороны подчеркнули важность украинско-хорватского сотрудничества в энергетическом секторе.

Как подчеркнула Далич, LNG-терминал – это не проект для сугубо хорватского рынка, а вклад Хорватии в европейскую энергетическую безопасность.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018