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В Украине могут появиться инновационные вагоны для пассажиров - Укрзализныця

В Украине могут появиться инновационные вагоны для пассажиров - Укрзализныця

Научно-технический совет ПАО “Укрзализныця” рассматривает возможность внедрения в стандарты пассажирских перевозок новых инновационных вагонов с повышенным уровнем безопасности.

Об этом сообщил в Facebook директор по экономике и финансам ОАО «Укрзализныця» Андрей Рязанцев.

“Научно-технический совет Укрзализныци рассматривает внедрение в стандарты пассажирских перевозок нового инновационного вагона с повышенным уровнем безопасности и улучшенными техническими и экономическими характеристиками”, – отметил он.

По словам Рязанцева, срок службы такого вагона с 28 лет должен возрасти до 40 лет, при этом за счет новейших технологий годовая стоимость обслуживания снизится. “Необходимо детально изучить экономическую часть изменений”, – отметил он.

По материалам УКРИНФОРМ
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