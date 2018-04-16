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За этот год правительство приняло 20 из 50 евроинтеграционных законопроектов

За этот год правительство приняло 20 из 50 евроинтеграционных законопроектов

В течение 2 месяцев текущего года правительство приняло 20 из 50 евроинтеграционных законопроектов нынешней дорожной карты плана по имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС. Такое заявление сделала директор правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

“Правительственный план (по имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС – ред.) – был проанализирован Европейским союзом, и фактически он и ляжет в основу всех последующих 5-10 лет нашего сотрудничества, независимо от политического контекста, который будет в государстве. Это – набор практических мер, как трансформации правовой политики государства, так и открытие рынков Европейского союза”, – отметила она.

По словам Стефанишиной, этот правительственный план, возможно, “очень детальный и слишком некрасивый”, но и Украина и Европейский союз признают это как дорожную карту сотрудничества во всех сферах, охватываемых соглашением об ассоциации.

Стефанишина рассказала, что будет после выполнения Украиной дорожной карты.

“Обязательно мы станем европейским государством, потому что соглашение об ассоциации на 90% состоит из тех обязательств, которые брали и берут на себя государства, которые намерены стать членами Европейского Союза. То есть, нам не нужно придумывать ничего нового – все уже закреплено в соглашении об ассоциации, и мы должны понимать, что его выполнение оставит вопрос членства Украины только в политическом контексте”, – добавила она.

По материалам УНН
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