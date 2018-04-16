Из-за "Укртатнафты" Украина ежедневно недополучает 336 млн гривен, - эксперт

Госбюджет Украины недополучает по 336 млн гривен ежедневно. Сокращение бюджетных поступлений связано с решением Энергетической таможни, которая с пятницы полностью остановила импорт нефтепродуктов в Украину.

Об этом у себя в Facebook написал эксперт по вопросам энергетики, экс-руководитель пресс-службы Министерства инфраструктуры Эльдар Салимов.

По словам Салимова, решение Энергетической таможни вызывает вопросы, поскольку намеренно принято под одного игрока – компанию “Укртатнафта”. Кроме того, таможня не дождалась заседания профильного органа – Межведомственной комиссии по международной торговле (ММКТ) при Министерстве экономразвития.

“Чем отличается Коломойский от правительства? Решение Коломойского реализуются мгновенно и без бюрократических согласований.

Сказала “Укртатнафта”, что импорт нефтепродуктов нужно ограничить? Энергетическая таможня ответила “есть” и, не дожидаясь решения правительства, остановила в пятницу весь импорт нефтепродуктов. В среднем бюджет теряет каждые сутки простоя 336 млн гривен прямых платежей по импорту бензина, дизеля, автогаза. Официальная причина – не перезагружается платежный модуль в базе. Конечно-конечно, модуль виноват”, – отметил эксперт.

Напомним, компания “Укртатнафта”, оперативное управление которой осуществляет менеджмент, связанный с группой “Приват”, обратилась в МЭРТ с просьбой провести спецрасследование по импортным нефтепродуктам, а также установить на его основании квоты на импортные поставки бензина и дизтоплива. Как ранее сообщали СМИ, это решение приведет к резкому подорожанию цен на топливо.