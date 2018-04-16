Берлин и Брюссель готовы сохранить интересы Украины после сооружения "Северного потока-2"

Брюссель и Берлин обещают обеспечить сохранение интересов Украины после строительства газопровода “Северный поток-2”. Об этом заявили после переговоров в понедельник в Берлине министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер и вице-президент Еврокомиссии по делам энергетического союза Марош Шефчович.

В частности, по словам Альтмайера, в данный момент цель Германии относительно запланированного нового газопровода “Северный поток 2” – обеспечить частные инфраструктурные проекты, защищая при этом оправданные интересы Украины. В свою очередь Шефчович заявил, что приветствует приверженность канцлера Германии Ангелы Меркель в обеспечении того, чтобы Украина получала выгоду от платежей за транзит газа.

Ранее, 10 апреля, на пресс-конференции с Порошенко Меркель заявила, что проект “Северный поток-2” не может быть реализован без сохранения Украины как страны-транзитера. Напомним, как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия не обойдется без украинской газотранспортной системы даже после 2019 года. “Северный поток-2” является абсолютно политическим проектом. Туда нужно вложить 15-20 млрд, а у нас система готова”, – заявил президент. Также Порошенко отметил готовность Украины транспортировать 150 млрд кубометров газа, “а не 70, 80, 90 или 94-97 кубометров, которые были транспортированы до 2017 года”.