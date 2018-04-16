Минюст намерен исключить возможность повторного открытия дела против предпринимателей

Министерство юстиции Украины намерено исключить возможность повторного открытия дела против предпринимателей. Об этом сегодня на встрече с Европейской бизнес ассоциацией заявил министр юстиции Павел Петренко.

“Мы хотим ввести недвузначную формулировку понятий о закрытии дел, которые открыты правоохранительными органами. Мы пропишем, чтобы суд принимал окончательное решение… Условно говоря, если возбуждено повторное уголовное производство, то предприниматель может обратиться в следственный орган с заявлением о закрытии дела в связи с тем, что аналогичное производство уже были закрыто другим следственным органом”, – заявил Петренко.

По его словам, если следственный орган в течение условных 10 дней не примет решение о закрытии дела, то у предпринимателя появится право обратиться в суд, который примет окончательное решение о закрытии уголовного дела, которое не подлежит обжалованию.