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Минюст намерен исключить возможность повторного открытия дела против предпринимателей

Минюст намерен исключить возможность повторного открытия дела против предпринимателей

Министерство юстиции Украины намерено исключить возможность повторного открытия дела против предпринимателей. Об этом сегодня на встрече с Европейской бизнес ассоциацией заявил министр юстиции Павел Петренко.

“Мы хотим ввести недвузначную формулировку понятий о закрытии дел, которые открыты правоохранительными органами. Мы пропишем, чтобы суд принимал окончательное решение… Условно говоря, если возбуждено повторное уголовное производство, то предприниматель может обратиться в следственный орган с заявлением о закрытии дела в связи с тем, что аналогичное производство уже были закрыто другим следственным органом”, – заявил Петренко.

По его словам, если следственный орган в течение условных 10 дней не примет решение о закрытии дела, то у предпринимателя появится право обратиться в суд, который примет окончательное решение о закрытии уголовного дела, которое не подлежит обжалованию.

По материалам РБК-Украина
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