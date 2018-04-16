Закон об алиментах: Гройсман похвалился результатами борьбы

После принятия закона о выплате алиментов недобросовестными родителями в Украине суммы взысканий выросли до 580 млн грн, что более чем в два раза больше, чем до начала действия документа.

Ведь раньше общие суммы выплат достигали лишь 259 млн грн, отметил премьер-министр Владимир Гройсман в своем Twitter.

“Хорошо, что закон стал действенным мотиватором для неплательщиков, которые бросили своих детей”, – отметил глава правительства.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что граждане Украины также должны платить алименты на содержание нетрудоспособных пожилых родителей.