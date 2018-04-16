ГФС отклонила жалобу Нафтогаза на штраф Коболева в 8,3 млрд грн

Проверка жалобы госхолдинга НАК «Нафтогаз» закончилась, сейчас готовится документ о правомерности применения штрафных санкций Энергетической таможней ГФС, — передает пресс-центр Государственной фискальной службы со ссылкой на и.о. председателя ведомства Мирослава Продана.

По словам чиновника, руководитель НАК «Нафтогаз» подал не жалобу в ГФС, а соответствующий иск в судебную инстанцию. И по поручению Президента Украины ГФС проводила проверки правильности и законности применения штрафных санкций к должностному лицу НАК «Нафтогаз».

«Сегодня такая проверка завершена, готовятся соответствующие материалы, но параллельно вопрос является предметом рассмотрения в судебных инстанциях, поэтому логично было бы дождаться его результатов», — подчеркнул Продан.

Он также сообщил, что решение о применении штрафных санкций было вынесено Энергетической таможней ГФС на основании полученной доказательственной базы.

«Что касается победы НАК «Нафтогаз» в суде с «Газпромом», я лично считаю это большой победой, но, если законодательство обязывает таможню принимать соответствующие решения — я не вижу другого механизма, как можно действовать иначе. Таможня выполняет непосредственно нормы законодательства. Сегодня возник вопрос в документе, или же в правильности документа, послужившего основанием того, что данный объем газа был от «Газпрома» предоставлен НАК «Нафтогаз Украины», — сказал и.о. главы службы.

Продан добавил, что между фискальной службой и НАК «Нафтогаз Украины» продолжается конструктивный диалог, а все точки над «і» в этом деле расставит суд.

Он также отметил, что сегодня существуют законодательные нормы обжалования любого решения, в том числе о применении штрафных санкций. Речь идет об административном обжаловании, когда субъект, в отношении которого применяются санкции, обращается в вышестоящую инстанцию. То есть, если санкции применила Энергетическая таможня, субъект вправе обратиться в центральный аппарат ГФС или, минуя административное обжалование, обратиться непосредственно к судебному органу, что и было сделано руководством НАК «Нафтогаз Украины».

«То, что газ был поставленный в пределы таможенной территории Украины, ни у кого не вызывает сомнений. Это подтверждено соответствующим документом, который был предоставлен Энергетической таможни ГФС «Укртрансгазом», который контролирует транзит и транспортировку газа», — сказал он.

Поэтому, по словам руководителя ГФС, на основании информации «Укртрансгаза» Энергетическая таможня ГФС и применила к руководству НАКа штрафные санкции за неотражение соответствующих сумм в таможенной декларации, которая оформляется при пересечении газа через таможенную границу Украины.

Ранее сообщалось, что ГФС оштрафовала главу правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева на общую сумму в 8,3 миллиарда гривен за нарушение таможенных правил.