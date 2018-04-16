По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (9,610 млн и 17,451 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (51 и 22). Максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,06-25,07 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 73 активные заявки по доллару на сумму более 27,061 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
25,6000 – 10 000
25,5500 – 2 000
25,5300 – 10 000
25,5000 – 10 000
25,5000 – 500
25,5000 – 1 000
25,5000 – 7 777
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
25,4900 – 6 500
25,5000 – 10 000
25,5000 – 5 000
25,5000 – 15 000
25,5000 – 20 000
25,5000 – 1 000
25,5000 – 20 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,0854 грн
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,0436 грн
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.