По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (9,610 млн и 17,451 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (51 и 22). Максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,06-25,07 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 73 активные заявки по доллару на сумму более 27,061 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

25,6000 – 10 000

25,5500 – 2 000

25,5300 – 10 000

25,5000 – 10 000

25,5000 – 500

25,5000 – 1 000

25,5000 – 7 777



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,4900 – 6 500

25,5000 – 10 000

25,5000 – 5 000

25,5000 – 15 000

25,5000 – 20 000

25,5000 – 1 000

25,5000 – 20 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,0854 грн

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,0436 грн

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.