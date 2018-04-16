Газпром продолжает "играть" с давлением на входе в украинскую ГТС - Нафтогаз

“Газпром продолжает регулярно нарушать свои обязательства по контрактному давлению на входе в украинскую газотранспортную систему, ставя под угрозу обеспечение транзита в Европу. Несмотря на такое поведение “Газпрома”, украинская компания обеспечила весь транзит в Европу”, – об этом сообщает НАК “Нафтогаз Украины” в Twitter.

Подчеркивается, что с начала 2018 года Газпром поддерживал контрактное давление в сети только один день.

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“За весь 2017 год Газпром поддерживал контрактное давление всего 45 дней. А за весь 2018 год – больше 100 дней уже прошло – контрактное давление в сети было один день”, – сообщил уполномоченный по работе с органами государственной власти НАК “Нафтогаз Украины” Вадим Гламаздин.