Фонд гарантирования с 16 апреля продолжил выплаты вкладчикам 3 банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 16 апреля 2018 года продолжает выплаты вкладчикам ПАО «Городской коммерческий банк», ПАО «Легбанк» и ПАО «Энергобанк».

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

«С 16 апреля 2018 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (дальше – Фонд) осуществляет возмещение средств вкладчикам ПАО «Городской коммерческий банк» по договорам банковского вклада независимо от даты их окончания и по договорам банковского счета (включая карточные счета)», – говорится в сообщении.

В Фонде гарантирования также отмечают, что с 16 апреля продолжаются выплаты вкладчикам ПАО «Легбанк» и ПАО «Энергобанк».