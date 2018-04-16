Министр экономики Германии выступил в поддержку "Северного потока-2"

Министр экономики Германии Петер Альтмайєр выступает за строительство газопровода “Северный поток-2”. Об этом он заявил в интервью газете Bild.

“Проект газопровода “Северный поток-2” – это, в первую очередь, проект компаний, которые уже получили разрешения нескольких стран, включая Германию. Разрешения в Германии выдают соответствующие органы, а не федеральное правительство”, – отметил Альтмайєр. По его словам, немецкая сторона в вопросе “Северного потока-2” будет учитывать позицию Киева.

В то же время он подчеркнул, что поддержка режима президента Сирии Башара Асада со стороны России и ее действия в этой стране не повлияют на отношение Берлина к “Северному потоку-2”. Напомним, ранее сообщалось, что Дания хочет связать согласие на строительство “Северного потока-2” с вопросом Украины. “Украинский вопрос является решающим”, – отметил датский премьер-министр Ларс Локке Расмуссен.