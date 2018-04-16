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Задействованные в строительстве Керченского моста компании попадают в санкционный список - Омелян

Задействованные в строительстве Керченского моста компании попадают в санкционный список - Омелян

“Мы отслеживаем все подрядные организации, которые работают на этом объекте, и включаем их в список санкций”, – сказал Омелян.

Украина отслеживает все компании, работающие на объектах строительства Керченского моста в аннексованном Россией Крыму, сообщил журналистам министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Мы отслеживаем все подрядные организации, которые работают на этом объекте, и включаем их в список санкций. Информируем также и другие государства, союзников Украины относительно включения компаний в черный список. Что касается самой техники, то тут вопрос другой. Если это были прямые контакты, мы реагируем. А если были закупки из третьих-четвертых рук, реагировать сложнее, поскольку это не был прямой контакт с производителем», – сказал министр.

По материалам Радио Свобода
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