Великобритания раздумывает над санкциями против российских олигархов

Власти Великобритании рассматривают возможность введения санкций против российских олигархов.
Об этом пишет The Sunday Times.
Как отмечает издание, после отравления бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в прошлом месяце в городе Солсбери премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассматривает варианты ответных мер, в том числе давление на российские деньги в стране и новые санкции.
В публикации указывается, что Министерство финансов США ввело санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, а также против финансовых учреждений, государственных и частных компаний, связанных с Кремлем.
В результате таких действий за один день богатейшие российские бизнесмены из списка журнала Forbes потеряли больше 12 миллиардов долларов.
В свою очередь британский финансист Билл Браудер, который проводил кампанию за санкции против россии из-за гибели юриста Сергея Магнитского в тюрьме, заявил изданию, что после отравления в Солсбери ничего не произошло.
«И теперь, когда США ввели серьезные важные санкции, которые действительно бьют Путина промеж глаз, если Тереза Мэй не последует этому примеру, это развернет ковровую дорожку для дальнейших инцидентов от россиян, таких, как в Солсбери», – цитирует его слова издание.
В публикации в качестве тех, против кого могут ввести санкции упоминаются российские олигархи Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, против которых США уже ввели жесткие ограничения, а также Кирилл Шамалов, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг и Андрей Скоч.