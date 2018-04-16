Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 529 0

Украина готовится к внедрению безвиза с еще одной страной

Украина готовится к внедрению безвиза с еще одной страной

Украина и Колумбия в ближайшее время готовятся завершить все процедуры для введения безвизового режима между странами.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

Ранее директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев провел встречу с директором по консульским и миграционным вопросам МИД Колумбии Лус Стеллой Портилья и директором Департамента Европы внешнеполитического ведомства указанной страны Хуаном Гильермо Кастро.

Читайте также: Украина договорилась о безвизе с еще двумя странами

«Сторонами констатирована необходимость активизации усилий, направленных на подписание в ближайшее время двустороннего соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины и Колумбии. Достигнута договоренность о предоставлении максимального содействия завершению соответствующих формальностей», – говорится в сообщении.

По материалам Слово и Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018