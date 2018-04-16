Украина готовится к внедрению безвиза с еще одной страной

Украина и Колумбия в ближайшее время готовятся завершить все процедуры для введения безвизового режима между странами.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

Ранее директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев провел встречу с директором по консульским и миграционным вопросам МИД Колумбии Лус Стеллой Портилья и директором Департамента Европы внешнеполитического ведомства указанной страны Хуаном Гильермо Кастро.

«Сторонами констатирована необходимость активизации усилий, направленных на подписание в ближайшее время двустороннего соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины и Колумбии. Достигнута договоренность о предоставлении максимального содействия завершению соответствующих формальностей», – говорится в сообщении.