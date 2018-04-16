Зачем Маску использовать "шар для вечеринок" для SpaceX

Глава космической компании SpaceX Илон Маск поделился “безумной” идеей по сохранению после космического старта второй ступени ракеты-носителя при помощи гигантского надувного шара для вечеринок.

“Это прозвучит безумно, но SpaceX попытается вернуть разгонный блок ракеты с орбиты, используя гигантский надувной шар для вечеринок”, — написал в своем твиттере Маск.

Вместе с тем Маск подчеркнул, что в настоящий момент компания SpaceX готовит запуск ракеты Falcon 9. Ожидается, что он состоится уже 24 апреля.

С 2017 года SpaceX применяет при стартах уже летавшую первую ступень, однако не сохраняет ее повторно. Так, в начале апреля компания использовала первую ступень ракеты-носителя, осуществлявшей запуск грузовика к Международной космической станции в августе прошлого года. Кроме того, капсула Dragon, отправившаяся к МКС, ранее уже бывала на орбитальной станции в апреле 2016 года.

Ранее глава компании SpaceX Гвинн Шотвелл поделилась стоимостью полета на ракете компании, которая может доставить людей из одной точки мира в противоположную меньше чем за час. По ее словам, цена билета в SpaceX окажется даже ниже, чем в привычном бизнес-классе известных авиакомпаний.