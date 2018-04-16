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Зачем Маску использовать "шар для вечеринок" для SpaceX

Зачем Маску использовать "шар для вечеринок" для SpaceX

Глава космической компании SpaceX Илон Маск поделился “безумной” идеей по сохранению после космического старта второй ступени ракеты-носителя при помощи гигантского надувного шара для вечеринок.

“Это прозвучит безумно, но SpaceX попытается вернуть разгонный блок ракеты с орбиты, используя гигантский надувной шар для вечеринок”, — написал в своем твиттере Маск.

Вместе с тем Маск подчеркнул, что в настоящий момент компания SpaceX готовит запуск ракеты Falcon 9. Ожидается, что он состоится уже 24 апреля.

С 2017 года SpaceX применяет при стартах уже летавшую первую ступень, однако не сохраняет ее повторно. Так, в начале апреля компания использовала первую ступень ракеты-носителя, осуществлявшей запуск грузовика к Международной космической станции в августе прошлого года. Кроме того, капсула Dragon, отправившаяся к МКС, ранее уже бывала на орбитальной станции в апреле 2016 года.

Ранее глава компании SpaceX Гвинн Шотвелл поделилась стоимостью полета на ракете компании, которая может доставить людей из одной точки мира в противоположную меньше чем за час. По ее словам, цена билета в SpaceX окажется даже ниже, чем в привычном бизнес-классе известных авиакомпаний.

По материалам Дело
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