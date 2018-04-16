Что ждать от курса на этой неделе?

На прошлой недели торги гривной проходили в монотонном режиме. Так, за неделю с 9 по 13 апреля, по данным НБУ, гривна смогла укрепиться на несколько копеек, продемонстрировав рост с 26,02 до 25,98 гривен за доллар.

На межбанке цены за этот же период, наоборот, выросли до отметки в 26,14 гривны за доллар, при начальных ценах в 25,97. Наличный рынок остается без изменений и торгуется на уровнях начала прошлой недели – 26,05 гривны за доллар.

На текущей неделе не стоит ожидать изменения ситуации, говорит Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

С его слов потенциально гривна и дальше будет подвержена укреплению. Скорее всего, на этой недели мы опять увидим попытки спуска ниже 26 гривен за доллар.

“Евро в свою очередь торгуется также без особых изменений. За прошлую неделю он вырос относительно гривны на 16 копеек, достигнув отметки в 32,07. На межбанке евро также прибавил в цене на 18 копеек и вырос до 32,22. На наличном рынке евро был менее волатилен и уже к пятнице закрыл неделю с небольшим повышением на +2 копейки”, – отмечает эксперт.