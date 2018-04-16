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Чешский наземный лоукостер запустил рейсы из Украины в Прагу

Чешский наземный лоукостер запустил рейсы из Украины в Прагу

Чешский железнодорожный и автобусный перевозчик RegioJet запустил два рейса из Ужгорода и Мукачево в Прагу.

Об этом сообщается на сайте лоукостера.

Рейсы будут ездить с пересадкой. Сначала пассажиров автобусом доставят до словацкого города Кошице, а оттуда – поездом до Праги.

Стоимость билетов начинается от 18,5 евро, в спальных вагонах – 22,1 евро.

Билеты продаются на сайте компании, через мобильное приложение и непосредственно в автобусе.

23 марта был подписан контракт между Ryanair и аэропортами “Борисполь” и “Львов”. Рейсы будут выполняться по 10 направлениям из Киева и по 5 направлениям из Львова. Начало полетов было запланировано на октябрь 2018 года.

Позже Ryanair открыл продажи на прямые рейсы Киев-Берлин с сентября 2018 года.

Авиакомпания намерена начать полеты с 3 сентября с частотой 4 раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

По материалам Економічна Правда
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