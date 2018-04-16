Литовцы построят в Украине мощную солнечную электростанцию

Литовская компания “Модус Энерджи Интернешнл Б.В.” намерена построить в Любарском районе солнечную электростанцию. Соответствующий меморандум 12 апреля подписал с литовской стороной глава Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич, собщает пресс-служба ОГА.

Проект будет реализовываться на территории Любарской объединенной территориальной общины. Инвестор планирует построить солнечную электростанцию общей мощностью около 37 МВт, которая станет пока самым крупным проектом солнечной энергетики в области.

Такие проекты очень выгодные как для инвесторов, так и для тех общин, в которых они реализуются. Притом их нужно реализовать как можно быстрее, так как действие “зеленого тарифа” в Украине завершается в 2030 году.

Инвестиционный проект по строительству СЭС в Любарском районе будет реализован на сумму около 31 миллиона евро. Кроме того, оказывать техническую поддержку и проводить надзор за выполнением работ подрядчиком будет немецкая компания.