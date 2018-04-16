В 2018 году "Газпром" исполнял обязательства по давлению газа лишь день

В 2018 году “Газпром” почти не выполнял контракт по поддержанию давления газа, необходимого для транзита через территорию Украины.

Об этом заявил уполномоченный по работе с государственными органами НАК “Нафтогаз Украины” Вадим Гламаздин.

По его словам, “Газпром” не подает газ под необходимым давлением. “В 2018-и году контрактное давление в сети было только один день.

“Газпром” постоянно не выполняет свои контрактные обязательства… В 2017 году необходимый уровень давления поддерживался 35 дней”, – заявил Гламаздин.

Справка Finance.ua

15 марта российская компания “Газпром” впервые в 2018 году подняла давление на входе в газотранспортную систему Украины до минимального контрактного уровня.