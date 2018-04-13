В Украине изменился порядок проведения плановых проверок

12 апреля вступило в силу постановление Кабмина, которым внесены изменения в порядок координации одновременного проведения плановых проверок (ревизий) контролирующими органами и органами государственного финансового контроля.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса налогоплательщиков ГФС.

«Документом установлено ежегодное (на замену квартальному) планирование органами ГФС документальных плановых проверок в плане-графике их проведения, который публикуется на официальном сайте ГФС до 25 декабря года, предшествующего году, в котором будут проводиться такие проверки», — говорится в сообщении.