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В Украине изменился порядок проведения плановых проверок

В Украине изменился порядок проведения плановых проверок

12 апреля вступило в силу постановление Кабмина, которым внесены изменения в порядок координации одновременного проведения плановых проверок (ревизий) контролирующими органами и органами государственного финансового контроля.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса налогоплательщиков ГФС.

«Документом установлено ежегодное (на замену квартальному) планирование органами ГФС документальных плановых проверок в плане-графике их проведения, который публикуется на официальном сайте ГФС до 25 декабря года, предшествующего году, в котором будут проводиться такие проверки», — говорится в сообщении.

По материалам Финансовый Клуб Украины
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